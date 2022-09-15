Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Flaş Gelişme!

Magazin Haberleri

Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Flaş Gelişme!

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler evliliğindeki kriz büyüdü ve Hadise'den flaş bir hamle geldi. Hadise, Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Bu gelişmenin ardından çift, sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler cephesinde sular durulmuyor.

Mehmet Dinçerler'in alyansını takmaması ve Hadise'nin 'Küçük Bir Yol' şarkısında gözyaşlarını tutamaması ilişki bitti haberlerini beraberinde getirmişti.

Hadise evliliği sona erdirmek için harekete geçti. 2. Sayfa'nın haberine göre eşi Mehmet Dinçerler'e bugün boşanma davası açtı.

Bu gelişmenin ardından çift, sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Mehmet Dinçerler Hadise Magazin Haberler

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title