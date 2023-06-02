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Hadise'nin yatakta çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu

Hadise'nin yatakta çektiği fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu

Magazin Haberleri

Televizyonda yayınlanan magazin programında hakkında konuşulanlar nedeniyle sunuculara dava açarak gündem olan Hadise'nin paylaştığı yatak pozları sosyal medyada olay oldu.

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan ve evliliği hakkında olay açıklamalar yapan şarkıcı Hadise, son zamanlarda sık sık birlikte çalıştığı şarkıcı Murda ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geliyor. Geçen gün 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında hakkında konuşulanlar nedeniyle programın sunucularına dava açmasıyla gündeme gelen Hadise, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

37 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı yatak pozlarıyla yeniden gündeme geldi. Hadise son olarak derin göğüs dekoltesiyle sere serpe uzanarak yataktan cesur pozlar paylaştı.

Haberler.com / Ozan Kılıç - Magazin

Hadise Murda Magazin Haberler

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