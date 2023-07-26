Hadise'nin suç duyurusuyla ilgili Bircan Bali'nin beraat kararı

Şarkıcı Hadise, "Söylemezsem Olmaz" isimli programda farklı tarihlerde, basın özgürlüğüne aykırı şekilde kendisini rezil etmek maksadıyla kasıtlı, kötü niyetli bir şekilde, sistematik olarak oldukça yoğun ve tahammül sınırlarını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle program sunucusu Bircan Bali hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hadise'nin kamuoyu tarafından tanınan kişilerden olduğu, kendisine yöneltilen eleştirilere katlanma yükümlülüğünün bulunduğu ancak program sırasında şüphelinin sarf etmiş olduğu sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek mahiyette olduğu kaydedildi. "Hakaret" suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı aktarıldı. Programdaki söylemlerin Hadise'yi küçük düşürecek ve kendisini yanlış tanıtacak nitelikte olduğu belirtilerek, Bircan Bali hakkında "Hakaret" suçundan 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

DOSYA ÜZERİNDEN YARGILAMA YAPILDI

İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulü ile dosya üzerinden yapılan yargılama kapsamında, Hadise'nin avukatı tarafından sunulan dilekçede, sanığın söz konusu programda yorumcu olduğu ve programın dedikodu ve iftira içeriği barındırdığı, gazeteci olmadığı, hayatının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadığı, basın mensubu da olmadığı vurgulanarak basın yoluyla defalarca hakaret ettiği gerekçesiyle cezalandırılması talep edildi.

"HAKARET KASTI YOKTUR"

BERAAT KARARI VERİLDİ

MAHKEME KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

DURUŞMALI YARGILAMA YAPILACAK