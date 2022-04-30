Hadise - Mehmet Dinçerler... EVLENDİLER!

Bir süredir nişanlı olan Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda yapılan nikah töreni ile evlendiği bildirildi.

Çiftin aile fertlerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdiği, basına kapalı yapılan törende davetlilerin görüntü alınmaması için nazik bir dille uyarıldığı gelen haberler arasında...

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