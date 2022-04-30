Hadise - Mehmet Dinçerler... EVLENDİLER!
Magazinkolik - Magazin
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hemen hemen 2 senedir aşk yaşayan ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, bu akşam Çırağan Sarayı'nda evlendi. Çiftin nikah töreni aile arasında düzenlendi. .
Bir süredir nişanlı olan Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda yapılan nikah töreni ile evlendiği bildirildi.
Çiftin aile fertlerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girdiği, basına kapalı yapılan törende davetlilerin görüntü alınmaması için nazik bir dille uyarıldığı gelen haberler arasında...
Magazinkolik / Magazin