Hadise KKTC'de sahne aldı

Şarkıcı Hadise, bayramın ikinci günü KKTC'de bir otelde sahneye çıktı.

Yaklaşık 1500 kişinin katıldığı gecede şarkıcı, modacı Züleyha Kuru kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Enerjisi ile kendisini dinlemeye gelen hayranlarına harika bir bayram yaşattı.

Geceye katılan misafirlere de hitap eden Hadise, "Bu bayramda, her bayram olduğu gibi sizlerleyim. Sizler artık benim ailedemden bir parça gibi oldunuz.

Bayramın ilk gününü de annem ile geçirdim. Bütün annelere selam olsun." dedi.