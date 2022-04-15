Hadise... 'İMAM HİKAHI' SORUSUNA NE CEVAP VERDİ?

"YÜRÜYÜŞÜ ÇOK SEVİYORUZ"

Nikâh masasına oturmak için gün saydıkları konuşulan ünlü çift, önceki akşam Arnavutköy-Ortaköy arasında yürüyüşe çıktı.

Hat boyunca üç kez gidip gelen ikiliden Hadise, basın mensuplarının "Son günlerde sizi sürekli yürürken görüyoruz.

Düğün için form mu tutuyorsunuz?" sorusuna, gülerek "İster istemez tabii.

Mehmet de ben de yürüyüşü çok seviyoruz, o yüzden beraber yürüyoruz" yanıtını verdi.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMİYOR"

Evlilik öncesi imam nikâhı yaptıkları iddia edilen ikili, bu yöndeki soruları yanıtsız bıraktı.

"Böyle özel konulara hiçbir zaman cevap vermedim, vermem de" diyen şarkıcı, evlilik tarihi ve yeri ile ilgili sorulara ise "Kimseyi ilgilendirmiyor" karşılığını verdi.

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