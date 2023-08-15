Hadise Evliliği Hakkında İtirafta Bulundu

Hadise, Antalya'da verdiği konserde evliliğiyle ilgili bir itirafta bulundu. Şarkıcı, kısa süren evliliğinin pek evlilikten sayılmadığını söyledi ve aşktan umudunu kaybettiğini ima etti.

Hadise önceki akşam Antalya'da konser verdi. Şarkı arasında sevenleriyle özel hayatıyla ilgili sohbet eden Hadise kısa süren evliliğiyle ilgili bir itirafta bulundu.

"BENİMKİ PEK EVLİLİKTEN SAYILMAZ"

Fenomen Yağmur Çevik tarafından paylaşılan videoda, şarkı aralarında konsere gelen hayranlarıyla sohbet eden şarkıcı, 8 yıldır evli olan bir seyirciyle konuşurken "Yarım yamalak evlilik mi? Onu anca ben derim çünkü benimki pek evlilikten sayılmaz" dedi.

Sıfır Tolerans şarkısını okurken de "Yüreğim soğudu yakamam" dediği kısımda duran Hadise "Ben yakamam artık. Retro falan diyorlar ama... " ifadelerini kullanarak aşktan umudunu kaybettiğini ima etti.