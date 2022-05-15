Hadise... DOMATES KRALİÇESİ SEÇİLDİ! - Haberler

Kumluca Karatepe Stadında gerçekleştirilen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde her yıl düzenlenen halk konserleri pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamıyordu.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Hadise 'Domates Kraliçesi' seçildi.

Konserde konuşma yapan sanatçı Hadise, "Gelecek siz gençlerin elinde.

Sizler ne istiyorsanız hayatınızda o gerçek olsun. İyi ki bu akşam buradayım" dedi.

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