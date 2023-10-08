Hadise, Annesiyle Barıştı ve Duygu Dolu Anlar Yaşadı

Şarkıcı Hadise, Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıkarak 'Sevmiyo' isimli şarkısını seslendirdi. Konser sırasında annesi hakkında duygusal bir konuşma yapan Hadise, annesini çok sevdiğini ve onun için her şeyi yaptığını söyledi.

Son olarak 'Sevmiyo' isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Hadise, dün akşam Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

"NE YAPTIYSAM İLK ANNEM İÇİN YAPTIM"

Şarkı aralarında seyircilerle sohbet eden şarkıcı, bir ara kendisini dinlemeye gelen annesi hakkında konuşurken sesi titredi, gözyaşlarını tutamadı.

Hadise, "Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım, her zaman. Önce o, sonra ben. ve bu hep böyle olacak. Anneciğim seni çok seviyorum, iyi ki varsın" dedi.

Hadise, 2018'de arasının bozulduğu annesi ile 2022'de barışmıştı.