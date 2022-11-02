Güzellik Kraliçeleri Evlendi! Görenler Hayrete Düştü
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Arjantin 2019 güzeli Mariana Varela ile Porto Riko 2019 güzeli Fabiola Valentin, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. İşte detaylar...
2020 yılında Uluslararası Güzellik yarışmasında ülkelerini temsil eden Arjantinli Mariana Varela ve Porto Rikolu Fabiola Valentín dünyaevine girdiklerini açıkladı.
ÖZEL ANLARI PAYLAŞTILAR
Evlilik kararı aldıklarını sosyal medyadan duyuran ikili, yayınladıkları görüntülerde özel anlarını ve evlilik teklifine de yer verdi.
Beyaz giyinen ikilinin Porto Riko'daki bir evlendirme dairesi önünde evliliklerini kutladıkları anlar görülüyor.
"GİZLİ TUTMAYI TERCİH ETTİK"
İkili, "İlişkimizi gizli tutmayı seçtikten sonra, kapılarımızı özel bir güne açıyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Snob Magazin / Magazin