Güzel Günler... "SELMA'NIN KOLYESİ NEREDE?"
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“Güzel Günler” 9. bölümüyle 8 Ocak Pazar saat 20.00’de Show TV’de.
GÜZEL GÜNLER'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Altan ve Atakan evlilik kararı vermiş, iş kararı aileye açıklamaya kalmıştır.
Ama ailenin gün boyu yaşadıkları yüzünden çift bu kararı en olmadık yer ve zamanda söylemek zorunda kalır.
Mihran ve Alya arasında ipler gerilirken, Atakan'ın düğün planlarından habersiz Kıymet, Feyyaz'ı evlendirmeye karar verir.
Selma Leylim'in velayetini kaybetmemek için elinden geleni yapacak ancak Leylim'in başını derde sokması işleri iyice karıştıracaktır.
Kaynak: Magazinkolik / Magazin