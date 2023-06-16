Güzel Günler'in 26. Bölümünde Neler Olacak?

Füsun ve Feyyaz'ın dönüşüyle evi saran şenlik havası, Altan'ın rahatsızlığıyla gölgelenir. Selma ve Mihran, Kıymet'e duyurmadan sade bir nikah yapmaya hazırlanmaktadır. Kızı Eylül'ün tayin haberini alan Hakim bir karar vermek zorundadır; ya şimdiye kadar hep yaptığı gibi kızlarının peşinden gidecek, ya da Kıymet'le kalmayı seçecektir. Kararını aşktan yana kullanan Derin, Ayşim olmadan Amerika'ya gitmeyi reddeder. İşlerin iyice zora girdiği bir anda, Gülce ailesine gelecek müjdeli bir haber, herkesin yüzünün yeniden gülmesine sebep olacaktır.

Güzel Günler'in 26. bölümünde;

Füsun ve Feyyaz'ın dönüşüyle evi saran şenlik havası, Altan'ın rahatsızlığıyla gölgelenir. Selma ve Mihran, Kıymet'e duyurmadan sade bir nikah yapmaya hazırlanmaktadır.

Kızı Eylül'ün tayin haberini alan Hakim bir karar vermek zorundadır; ya şimdiye kadar hep yaptığı gibi kızlarının peşinden gidecek, ya da Kıymet'le kalmayı seçecektir.

Kararını aşktan yana kullanan Derin, Ayşim olmadan Amerika'ya gitmeyi reddeder. İşlerin iyice zora girdiği bir anda, Gülce ailesine gelecek müjdeli bir haber, herkesin yüzünün yeniden gülmesine sebep olacaktır.