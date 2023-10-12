'Güven Bana' Filmi Sinemalarda Gösterime Girdi

Aytaç Medya tarafından yapılan 'Güven Bana' filminin galası gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları ve yapımcılarıyla birlikte yapılan basın toplantısında duygular paylaşıldı. Film, komedi unsurlarıyla Özcan ve Sercan kardeşlerin yaşadığı macerayı anlatıyor.

Yapımını Aytaç Medya, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz'un üstlendiği, senarist ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği 'Güven Bana' cuma günü itibariyle sinemalardaki yerini alıyor.

Gerçekleştirilen gala gecesinde Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz ile filmin oyuncuları Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Serap Önder ve Selçuk Aydemir tam kadro olarak yer aldı.

Ailesinden kalan miras yüzünden kendilerini istemeden de olsa ucu mafyaya kadar dayanan bir olaylar zincirinin içinde bulan Özcan ve Sercan kardeşlerin yaşadığı macerayı komedi unsurlarıyla anlatan filmin basın toplantısında oyuncular duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren 'Güven Bana' filmi gösterim sonunda izleyiciden tam not aldı. Seyirciyle birlikte filmi izleyen ekip, film bittiğinde dakikalarca ayakta alkışlandı.

Aytaç Ağdağ: Selçuk hocam sinema sektöründe birçok alanda ilklere imza atmış bir isim. Onunla bir yola çıktık ve hedeflerimiz var. Türk komedisinin dışında uluslararası komedi anlayışıyla bir film yapsak mı dedik ve Selçuk hocayla bu gayede buluştuk, umarım güzel sonuçlar alacağız.

Selçuk Aydemir: Değişik bir film izleyeceksiniz. Hikayenin daha ön planda olduğu, esprilerin artık hikayelere ve karaktere hizmet ettiği filmler yapma arzusundaydım ve bu film onun ilk adımı oldu.

Bu projede beni yalnız bırakmayan oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle drama kariyerlerinin zirvesindeyken böyle bir çılgınlığa ortak olup çok büyük bir hüner gösteren ve beni çok şaşırtan Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum.

Cihangir Ceyhan: Benim için de insanlara göre ters köşe sayılabilecek ama çok yapmak istediğim bir film tarzıydı. Komedi olarak kodlasak da bana göre son dönemde yapılan çok güzel bir Türk filmi oldu.

Türk filmi sevenlerin birçok kez izleyebileceği bir film. Komedi dili olarak son yıllarda izlediğimiz filmlerden daha farklı bir film oldu biz de buna eşlik ettik. Herkesi bekliyoruz. Bu filmde taklalar atmadım bu filmde Okan takla attı (gülüyor).

Ufuk Bayraktar: Selçuk hocayla biz aynı mahallede büyüdük. Gönlümde hep böyle bir komedi yapma isteği vardı bu filmle karşılaşınca bu fırsatı kaçırmak istemedim. Seyircinin takdiri artık buradan sonra, herkese teşekkürler.

Okan Cabalar: Filmde ben de iyiydim (gülüyor). Temennim gerçekten yurt içinde umarım gişesi de bu gala kalabalığı kadar coşkulu olur.

Erdal Özyağcılar: Selçuk Aydemir'i çektiği filmlerden tanıyordum zaten. Selçuk'un umudu bu filmin dünyanın her yerinde seyredilebilir olmasıydı.

Cast seçimi çok doğru yapılmış bir film oldu. Çok da güzel bir film oldu. Farklı bir komedi oldu seveceğinize çok inanıyorum.

Pelin Karahan: Ben tiyatroda ilk komediyi Selçuk hocayla yapmıştım sinemada da yine Selçuk hocayla devam ediyorum. Bu filmde erkeklere ağırlık vermiş ama bana söz verdi kadınlarla ilgili komedi yapmaya başlayacak artık hocam. Ama bu kadronun ve mizahın içinde olmak çok keyifli. Herkese iyi seyirler.