Günay Musayeva Milyonluk Defilede Podyuma Çıktı - Haberler

Beyonce, Ashanti, Lil Kim gibi dünyaca ünlü yıldızların tasarımcısı olan dünyaca ünlü Azeri Türk modacı Rufat İsmayil, New York, Paris Fashion Week'te yaptığı başarılı defilelerin ardından, Azerbaycan devlet müzesinde korunan ve sergilenen kültür mirası tarihi halılarından ilham aldığı "Sumakh" haute couture ve günlük giyim koleksiyonunu" Modanın En Büyük Günü" olarak işaret edilen defilesiyle Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde tanıttı.

Ünlü mimar Zaha Hadid'in konsept tasarımını yaptığı 205milyon Euro'ya mal olan Haydar Aliyev Kültür Merkezi Rufat İsmayil defilesi için açılarak bir ilke imza atıldı. Ünlü Azerbaycan tarihi halılarının zengin motif ve renkleriyle, her bir deseninin eşsizliğinin yansıması olan "Sumakh" koleksiyonunun tanıtımında 20 modelle birlikte ünlü top model Günay Musayeva Haydar Aliyev Kültür merkezinde podyuma çıktı.

Katılımın büyük olduğu ve ayakta alkışlanan defilede modeller dünyaca ünlü heykeltıraş Jorge Marín imzalı milyonluk, 1 ton ağırlığındaki bronzdan yapılmış heykelin önünde podyuma çıktılar.Ağırlıklı kahverengi, siyah, kırmızı, krem, mavi renklerinden oluşan Azerbaycan devlet müzesinde korunan ve sergilenen kültür mirası halılarından ilham alınan Afffair "Sumakh" adının verildiği koleksiyon 17 haute couture,28 parça affordable luxury olmak üzere 45 parçadan oluşuyor.

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