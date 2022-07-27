Günay Musayeva... ANNE - OĞUL TATİLDE!
Oyuncu Tolga Karel ile 2011 yılında dünyaevine girip 2015'te boşanan model Günay Musayeva, oğlu Cihangir ile popüler tatil bölgesi Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.
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Çeşme'de tatil yapan Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel'le olan evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki Cihangir ile gün boyu plajda vakit geçirdi.
"CİHANGİR ÇOK EĞLENCELİ BİR ÇOCUK"
Ünlü model, "Cihangir çok eğlenceli bir çocuk. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Anne-oğul baş başa tatil yapalım istedik. Çünkü eylülde defileler yüzünden sürekli yurt dışına çıkmak zorunda kalacağım" dedi.
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