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Gümüşçü Holding'de Yönetim Krizi

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Onur'un yolsuzluk iddiasıyla göz altına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Şebnem, Gümüşçü ailesinde yeni bir savaşın fitilini ateşler. Aysel'in kritik kararı sonrası Onur, Aysel ve Demir arasında büyük bir mücadele başlar. Şebnem'in Onur'la yaptığı anlaşma, onu hedefine bir adım daha yaklaştırırken Mesut'la olan ilişkisini çıkmaza sokacaktır. Nilgün'ün ise Mesut için başka bir planı vardır. Geçmişten gelen misafir, Şebnem'in hayatındaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Onur'un yolsuzluk iddiasıyla göz altına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Şebnem, Gümüşçü ailesinde yeni bir savaşın fitilini ateşler. Gümüşçü Holding'de yönetim krizi ortaya çıkmıştır.

Aysel'in kritik kararı sonrası Onur, Aysel ve Demir arasında büyük bir mücadele başlar. Tüm bu yaşananlardan kurtulmanın yollarını arayan Onur, Şebnem'e bir teklifle gelir.

Şebnem'in Onur'la yaptığı anlaşma, onu hedefine bir adım daha yaklaştırırken Mesut'la olan ilişkisini çıkmaza sokacaktır. Nilgün'ün ise Mesut için başka bir planı vardır.

Geçmişten gelen misafir, Şebnem'in hayatındaki dengeleri değiştirebilecek midir?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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