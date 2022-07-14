Gülşen... YILDIZLARI GÖĞÜS UÇLARINA İNDİRDİ! - Haberler

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Gülşen... YILDIZLARI GÖĞÜS UÇLARINA İNDİRDİ!

Magazinkolik - Magazin
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Gülşen... YILDIZLARI GÖĞÜS UÇLARINA İNDİRDİ!

Uzun zamandır konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle konuşulan başarılı şarkıcı Gülşen, dün akşam Alaçatı'daki sahnesinde transparan bir elbise tercih etti.

Elbisenin içine siyah bir bikini altı giyen Gülşen, göğüs uçlarını da bantla kapattı.

Cahide Alaçatı'dasahneye çıkan Gülşen, kıyafet tercihiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÖĞÜS UÇLARINI BANTLA KAPATTI

46 yaşındaki Gülşen, dün akşam sahneye parlak transparan bir elbise ile çıktı.

Şarkıcı içine siyah bikini altı giyerken üstüne hiçbir şey giymedi.

Göğüs uçlarını siyah bantla kapatan Gülşen, konser boyunca hem sevilen şarkılarını söyledi hem de dans etti.

Gülşen... YILDIZLARI GÖĞÜS UÇLARINA İNDİRDİ!

TUĞBA EKİNCİ'DEN 'DOĞRU MEME, YANLIŞ MEME'

Geçtiğimiz günlerde poposunu kameraya gösterip "Bu size 5 yıl yeter" diyen Tuğba Ekinci Gülşen'in sahnedeki görüntülerini paylaştı.

Gülşen... YILDIZLARI GÖĞÜS UÇLARINA İNDİRDİ!

Tuğba Ekinci Gülşen'in son görüntüsünü paylaştı ve "xxxxxsmal meme" yorumunda bulundu.

Ekinci daha sonra ise Gülşen ve kendi fotoğrafını yan yana koyup "Doğru meme, yanlış meme" notuyla paylaştı.

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