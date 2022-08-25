Gülşen, Tutuklama Talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine Sevk Edildi! İfadesi Ortaya Çıktı

Şarkıcı Gülşen, imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü. Gülşen, verdiği ifade sonrasında savcılığa ardından da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gülşen'in ifadesine ise Odatv ulaştı...

Son günlerde sahne performansı ve açıklamalarıyla gündeme gelen şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınıp savcılığa ifade veren Gülşen'in emniyet ifadesine Odatv ulaştı. Ünlü şarkıcı ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Suçlamayı kabul etmeyen Gülşen, grubunda Miraç adlı müzisyenin "imam" lakabı olduğunu belirterek "Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın demem üzerine' bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçti. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven fırsat eşitliğine inan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım" dedi.

Gülşen'in ifadesinde, "Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilemiyorum. Ancak provokatif amaçlı servis edildiğini düşünüyorum" demesi dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı ifadesinde, "Ben imamhatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım" dedi.

İşte o ifadenin tamamı:

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'de verdiği ifade sonrasında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Ardından da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gülşen, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarımla iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım…"