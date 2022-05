Gülşen… 'SÖYLEMEK İSTEDİKLERİMİ DIŞA VURURUM!' - Haberler

Magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı; Çağla Şıkel, Burcu Esmersoy, Enis Arıkan, Yasemin Özilhan ve Yasemin Şefkatli gibi ünlü isimlerin de katıldığı tanıtımda, dikkat çeken stiline ve kendisinden sonra birçok ismin sahneye iddialı kıyafetlerle çıkmasını dair açıklamalar yaptı.

Gülşen, önceki gün bir otelin bahçesinde gerçekleşen koleksiyon tanıtımına katıldı.

Gençlerin kendisine ilham verdiğini belirten popçu, kıyafetleri yüzünden aldığı eleştirilere bu koleksiyonla yanıt verdiğini söyledi.

"SORU İŞARETİNE MAHAL VERECEK HİÇBİR DURUMUM YOK"

Ünlü şarkıcı "Benim için gurur verici ilham olmak, ilham almak da güzel. Benim dışarıdan soru işaretine mahal verecek hiçbir durumum yok.

Her şeyim o kadar net ki, hayattaki duruşum çok net. Söylemek istediğim her şeyi dışavurum olarak yansıtıyorum her halimle. Kıyafet bunun bir parçası, her konuda net duruşum var" şeklinde konuştu.

"KURALLAR YOK"

Marka ile kendisinin özgür çizgisinin örtüştüğünü anlatan Gülşen, "Kuralları olmayan, istediğiniz gibi karıştırabileceğiniz, lolipop renklerinden oluşan, 40 parçadan oluşan bir koleksiyon bu.

Umarım bana verdiği gibi size de neşe ve mutluluk verir. Tabii ki çıkış noktamız benim dünyam, benim renklerim, lolipop renkleri odak noktamız.

Özgür ruhu çok önemliydi. Hayat çok güzel kocaman ve yaşamaya değer.

Sık sık üzerimde göreceksiniz bu kıyafetleri. Günün her saati giyilebilir.

Yani kurallar yok, istediğiniz gibi karıştırabilecek bir koleksiyon.

Ben ilhamımı sokaktaki gençliğin ruhundan ve giyim tarzından aldım.

O çok önemli bir etken benim için" ifadelerini kullandı.

'ATEŞTEN ELBİSE'

45 yaşındaki popçu, 'Ateşten elbise' adını verdiği transparan taşlı kıyafetin önünde basın mensuplarına poz vererek, "Benim şarkımda da bahsettiğim, 'Sanki giymişim ateşten elbise' dediğim...

Aramızda 'ateşten elbise' olarak kodladık bu elbiseyi. Sokakta gördüğümüz bütün o genç arkadaşlarımızın, bana ilham veren genç ruhun rahatlıkla giyebileceği ateşten elbiseyi tanıtıyorum.

Sokak ruhunu, sokak modasını çok özgürce, kuralsızca giyen, hayatlarına sadece kendilerinin getirdiği kurallarla yani kuralsızlıkla gardıroplarını düzenleyen tüm gençliğin bana verdiği enerjiyle, 70'lere, 90'lara göz kırpan, 2000'lerin başlarından ilham alan, benim bu günümü iyi harmanlayan bir koleksiyon" açıklamasını yaptı.

"BU BENİM DÜNYAM"

Şarkıcılık kariyeri kadar sahne kıyafetleriyle de çok konuşulan Gülşen, "Bu eleştiriler size ne düşündürüyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Siz ne görüyorsunuz? Ben büyük bir ışıltı, büyük mutluluk, özgür çizgi görüyorum, bu benim dünyam ve benim stilim.

Magazin gündeminden düşmeyen popçu, kendisinden sonra birçok ismin sahneye cesur kıyafetlerle çıkmasını ise şöyle değerlendirdi:

Ne kadar güzel, harika bir şey. Herkes neyin içinde olmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, kararlarını kendi vereceği, kuralların olmadığı bir dünyaya sahip. Bunu istediği şekilde yansıtabilirler.

