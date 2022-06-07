Gülşen... SEKSİ BÜSTİYER! - Haberler

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Gülşen... SEKSİ BÜSTİYER!

Magazinkolik - Magazin
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Gülşen... SEKSİ BÜSTİYER!

Sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen son olarak Cahide sahnesinde boy gösterdi. Gülşen yine iddialı bir seçim yapmıştı. Siyah pantolonun üstüne sadece göğüs ucunu kapatan bir büstiyer giyen Gülşen yine sosyal medyada gündeme geldi.

Cahide sahnesine çıkan Gülşen yine çok iddialıydı.

İddialı tarzından ödün vermeyen Gülşen bu sefer siyah pantolon üstüne sadece göğüs ucunu kapatan bir ipli büstiyer tercih etti.

Gülşen... SEKSİ BÜSTİYER!

Sürprizlerle dolu geceye yepyeni hiti 'Lolipop' ile başlayan Gülşen, şarkı sonunda Cahide Palazzo tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan lolipoplarla donatılmış pastanın mumlarını üfleyerek yeni yaşını sahnede kutladı.

Gülşen... SEKSİ BÜSTİYER!

Başarılı sanatçıyı dinlemeye gelen ünlü sunucu-model Çağla Şikel, ablası Berna Şikel'in yeni yaşını annesi Asuman Şikel ve modacı Hakan Akkaya ile birlikte kutladı.

Gülşen... SEKSİ BÜSTİYER!

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