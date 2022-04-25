Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Magazinkolik - Magazin
 - Güncelleme:
Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

İzmir'de sahne alan Gülşen, korumasının omzuna çıkarak seyircilerin arasında şarkı söyledi.

KORUMASININ OMZUNDA ŞARKI SÖYLEDİ

Önceki akşam İzmir'de sahneye çıkan şarkıcı bu kez korumasının omzuna çıktı, seyircilerin arasına girerek şarkı söyledi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Gülşen'in bu anları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı, binlerce yorum yapıldı.

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen, güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Bu anlar, şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Yine çok konuşuldu

Görüntüler sosyal medyada yayılınca, 1 çocuk annesi şarkıcı, yine çok konuşuldu.

Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Magazinkolik / Magazin

Magazinkolik, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title