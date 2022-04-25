Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

KORUMASININ OMZUNDA ŞARKI SÖYLEDİ

Önceki akşam İzmir'de sahneye çıkan şarkıcı bu kez korumasının omzuna çıktı, seyircilerin arasına girerek şarkı söyledi.

Gülşen'in bu anları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı, binlerce yorum yapıldı.

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen, güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi.

Bu anlar, şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yine çok konuşuldu

Görüntüler sosyal medyada yayılınca, 1 çocuk annesi şarkıcı, yine çok konuşuldu.

Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

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