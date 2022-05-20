Gülşen'in sahnedeki kıyafeti şaşırttı - Haberler

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Gülşen'in sahnedeki kıyafeti şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Gülşen'in sahnedeki kıyafeti şaşırttı

Sahnede giydiği açık kıyafetlerle her defasında gündem olan ünlü sanatçı Gülşen, Bodrum'da sahnede giydiği elbiseyle şaşırttı.

Sahnede giydiği açık kıyafetlerle her defasında gündem olan ünlü sanatçı Gülşen, Bodrum'da sahnede giydiği elbiseyle şaşırttı.

Bodrum'da bir otelin açılışına katılan ünlü sanatçı Gülşen, söylediği şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserlerinde giydiği transparan elbiselerle sık sık magazin gündemine düşen ve ağır eleştirilere maruz kalan Gülşen'in yarı açık elbisesi dikkatleri üzerine topladı. Giydiği sahne kıyafetlerine göre kapalı olan rengarenk elbiseyle sahnenin tozunu attıran Gülşen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahneye çıktığında Fatih Erkoç'un davetliler arasında olduğunu gören Gülşen, Erkoç'un büyük hayranı olduğunu söyledi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Magazin

Bodrum, Gülşen, Magazin, Haberler

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