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Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi

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Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ifade verdi.

Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, Vatan Emniyetten çıkarken görüntülendi

İSTANBUL - Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde ifade verdi. Emniyetteki işlemlerin ardından şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edilirken, ona eşlik eden eşi Ozan Çolakoğlu ise, emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen bu gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine gelerek ifade verdi. Buradaki işlemlerin ardından Gülşen Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilirken, ona eşlik eden eşi Ozan Çolakoğlu ise, emniyet çıkışında görüntülendi. Ozan Çolakoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, aracıyla adliyeye doğru hareket etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Magazin

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