Gülşen Hakkında Flaş Karar! Ev Hapsi Kararıyla Tahliye Edildi

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına yapılan itiraz bugün mahkeme tarafından değerlendirildi. İtirazı kabul eden mahkeme Gülşen için tahliye kararı verdi.

Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına yapılan itiraz bugün mahkeme tarafından değerlendirildi. Gülşen için tahliye kararı çıktı.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan müzisyen Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna itiraz kabul edildi. Şarkıcı Gülşen tahliye edildi.

GÜLŞEN'İN TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

Gülşen'in dosya davaya dönüşene kadar ev hapsinde kalacağı belirtildi.

Kararda, tahliye kararının "Suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, bakmakla mükellef yaşı küçük çocuğunun olması" nedenlerinden alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.