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Gülşen... GÖZALTINA ALINDI!

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Gülşen... GÖZALTINA ALINDI!

Gülşen gözaltına alındı. Verdiği bir konserde İmam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle gündeme gelen Gülşen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Gülşen'i evinden aldığı da gelen bilgiler arasında.

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Şarkıcı Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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