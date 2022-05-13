Gülşen Bu Kez Çantasıyla Konuşuldu! - Haberler

Sahne kıyafetleriyle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Gülşen, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gülşen'in çantasının açık olması ise dikkat çekti.

Basın mensuplarının "Gülşen hanım çantanız açık kalmış" uyarısı üzerine ünlü şarkıcı "Modeli böyle" diye cevap verdi.

Öte yandan Gülşen, önceki akşam Cahide Palazzo'da sahne aldı. Bu kez mavi renkli ve göğüs, sırt, bacak dekolteli bir elbise giyen şarkıcı, çok konuşuldu. Gülşen'in sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü ismin tarzını beğenenler kadar eleştirenler de vardı.

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