Gülşen... ALEYNA TİLKİ'YE BÜYÜK DESTEK!

Genç yaşta şöhreti yakalayan Aleyna Tilki, yaklaşık 2 senedir İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyarak hazırlarığı Take It Or Leave It isimli yeni şarkısı ve klibinin dinleyicilerin beğenisine sundu. Tilki'nin klibindeki cesur sahneler ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Desteğin yanı sıra klibindeki sahneler için tepki çeken Tilki'ye bir destek de meslektaşı Gülşen'den geldi.

"GÜLŞEN'E ÖZENMİŞ"

Aleyna Tilki'nin yeni klibinde yatak odasında iç çamaşırlarıyla dans ettiğini ve motorun üzerinde eteğini çıkardığını gören sosyal medya kullanıcıları, " Gülşen'e özenmiş" yorumları yaptı. Gülşen de yakın zaman önce çıkardığı Lolipop isimli şarkısının klibindeki cesur danslarıyla gündemden düşmemişti.

GÜLŞEN'DEN DESTEK GELDİ

Instagram hesabından Aleyna Tilki'nin klibinden bir sahne paylaşan Gülşen, "Daha ne desin bu kız?" diyerek desteğini gösterdi. Klibi ve şarkıyı çok beğenen Gülşen, paylaşımına bomba ve alev emojileri de koydu.

Magazinkolik / Magazin