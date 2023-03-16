Güllü... OĞLUYLA AYNI KLİPTE OYNADI!

Güllü, aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği "Bendeki Sen" isimli yeni şarkısını Musicom Prodüksiyon etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.

Yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu'nun üstlendiği şarkının klip çekimleri 20 kişilik bir ekiple İzmir'de bir günde çekildi.

Güllü, uzun süredir üzerinde çalıştığı şarkısının klip çekimlerinde bir ilke imza atarak oğlu Yağız ile kamera karşısına geçti.

Verdiği kilolarla da dikkat çeken Güllü, yönetmenliğini İranlı yönetmen Behnam Saeidi'nin üstlendiği klip için 20 kilo verdi.