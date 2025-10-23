KANAL D'nin cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Güller ve Günahlar'da gerilim artıyor. Kader, kendisine eziyet eden bakıcı ailesi tarafından kaçırılmaya çalışıyor. Serhat, Kader'in babasını bulup gerçekleri ortaya çıkarmanın peşine düşüyor. Aile içinde giderek artan gerilim, herkesin hayatını altüst edecek bir fırtınaya dönüşüyor.

SIRRI SAKLAYABİLECEK Mİ

Yayınlanır yayınlanmaz izlenme rekoru kıran yeni tanıtım, hem duygusal yüzleşmelerin hem de büyük hesaplaşmaların sinyalini veriyor. Tanıtımla birlikte, Serhat'ın büyük sırrı kızlarından saklayıp saklayamayacağı da cevap bekleyen sorular arasına giriyor.

Tutku, ihanet ve aile sırların iç içe geçtiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.