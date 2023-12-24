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Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi vefat etti

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Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan'ın 93 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi. Ünlüoğlu, üzücü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

ANNESİNDEN ACI HABER GELDİ

Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nun annesi Hayrunnisa Kalkan'dan acı haber geldi. Hayrunnisa Kalkan'ın 93 yaşında hayata veda ettiği öğrenildi.

Gülenay Kalkan Ünlüoğlunun acı günü

"TARIKCIĞIM İLE BULUŞTULAR"

Üzücü haberi, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu duyurdu. Ünlüoğlu, yaptığı açıklamada, "Can yoldaşım, canımın içi annemi kaybettim. Tarıkcığım ile buluştular..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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