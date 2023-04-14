Güldür Güldür Show... MESUT METROYA BİNERSE!

Yapımını BKM'nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Güldür Güldür Show' Cumartesi akşamı 330. bölümüyle ekrana geliyor.

Uzun bir aranın ardından ilk defa oruç tutacak olan Mesut yemeği fazla kaçırır fakat internetten sürekli yemek siparişi vermeye de devam eder. Canının çekeceği şeyler için liste bile yapan Mesut sahur bitince midesinden rahatsızlanır ve hastaneye kaldırılır.

Bir metro yolculuğu sırasında oturan yolculardan biri olan Mesut'un ineceği istasyon yaklaşınca ayaktaki yolcular Mesut'un yerine oturmak için bir yarış haline girer. Mesut ise kendi yerine oturacak kişiyi mülakat ile belirlemeye karar verir. Ayaktaki her yolcu Mesut'u ikna etmek için büyük bir çaba içerisine girer.

Yılın Mağduru Ödülleri'nde kendisini mağdur gösterip aslında mağdur olmayan kişilere ödül verilir. Örneğin karısını beş farklı kişiyle aldatıp yakalanan Tufan, 'Annem beni hiç sevmedi' diyerek mağdurluk ödülünü kazanır. Her mağdurun farklı bir hikayesi vardır.

Paşa ve Feridun çapkınlık yapmaya çıkmıştır fakat her girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Paşa'nın kuzeni Hüseyin ise kadınlara yalvararak, dilenci gibi dilenerek iletişime geçer ve başarılı olur. Buradan cesaret alan Paşa ve Feridun şanslarını dener ancak işler tahmin ettikleri gibi ilerlemez.

Aday ülkelerin Avrupa Birliği'ne katılımının oylamaya sunulduğu bir kokteylde İbrahim temsilcidir ve diğer ülkeleri ikna etmesi gerekmektedir. Ancak İbrahim kokteyle kızı Mehtap, arkadaşları Çiçek ve Jale ile katılmak zorunda kalmıştır. İbrahim kızlardan ergen ilişki tavsiyesi alır gibi tavsiye alıp diğer ülkelere uygulamaya başlar. Sonuç ise şaşırtıcı olur.

Belediye Başkanı olan Ozan deprem riski olan yerler dolayısıyla herkese imar affı veremeyeceğini söyler. Yakın çevresi ısrar eder ama Ozan kabul etmez, ardından büyük felaket gerçekleşir. Deprem sonrası herkes gelip Ozan'a teşekkür eder.

Diğer belediye başkanları neden binalar yıkılmadı diye Ozan'ı sorguya çeker, hatta suçlu çıkarmaya çalışır. Ozan'ın yakın çevresi de diğer belediye başkanlarını desteklemeye geçer fakat artık herkesin sesi çıkmaya başlamıştır.