Gülce, Alican'la el ele tutuşmak için destek arıyor
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Gülce, sevgisini göstermek için ailesinden yardım istiyor. Rüzgar ise güzel bir fikir veriyor. Gece ise olumsuz bir olayla karşılaşıyor. Gülce, Alican'ın elini tutmayı başarabilecek mi?
Gülce, Alican'la el ele tutuşmak ve sevgisini göstermek için ailesinden destek ister. Gülce'ye yardımcı olmaya çalışan Rüzgar ise güzel bir fikir verir.
Diğer yandan Gece, olumsuz bir olayla karşı karşıya kalır. Gülce, Alican'ın elini tutmayı başarabilecek midir?
Kaynak: Magazinkolik / Magazin