Gülce, Alican'la el ele tutuşmak için destek arıyor

Gülce, sevgisini göstermek için ailesinden yardım istiyor. Rüzgar ise güzel bir fikir veriyor. Gece ise olumsuz bir olayla karşılaşıyor. Gülce, Alican'ın elini tutmayı başarabilecek mi?