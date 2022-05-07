Gülben Ergen sahnede şarkı söylerken bir anda bayıldı

Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Sanatçının baygınlık geçirmesi sevenlerini de üzdü. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.

İhlas Haber Ajansı / Magazin