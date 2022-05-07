Gülben Ergen sahnede şarkı söylerken bir anda bayıldı
İhlas Haber Ajansı - Magazin
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Düzce'de konser veren Gülben Ergen, şarkısını söylediği esnada bayıldı. Hemen ambulansa alınan ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı. Bayılan sanatçıya ilk müdahaleyi alanda bulunan sağlık ekipleri yaptı.
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Sanatçının baygınlık geçirmesi sevenlerini de üzdü. Sanatçının sağlık durumu ile ilgili açıklama yapılmadı.
İhlas Haber Ajansı / Magazin