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Gülben Ergen... ENGÜR KALENDER'İ EVE KİLİTLEDİ Mİ, AÇIKLADI!

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Gülben Ergen... ENGÜR KALENDER'İ EVE KİLİTLEDİ Mİ, AÇIKLADI!

Bir döneme damga vuran şarkıcı Engür Kalender'in çöp evde bulunduğu ve kendisini "Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmama izin vermiyor" dediği ileri sürüldü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiayı yalanlayan Ergen, "Eminim doğrudur, anahtar cebimde" dedi.

Yıllar önce İbrahim Tatlıses sayesinde şöhreti yakalayan ancak uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Engür Kalender'in çöp evde yaşadığı ortaya çıktı.

Kalender'in bulunduktan sonra Gülben Ergen'in kendisini eve kapattığını iddia etti.

"GÜLBEN ERGEN BENİ EVE KİLİTLEDİ"

Çöp evden sağ şekilde çıkarılan Engür Kalender'in " Gülben Ergen'in askerlerinin kapıda kırmızı bir kamyonun içinde bekliyor.

Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmamı istemiyor" dediği iddia edildi.

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan isimlerin başında gelen Gülben Ergen ise hakkındaki iddiaya cevap verdi.

Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımla iddiayı yalanlayan şarkıcı, "Eminim. Kesin doğrudur, anahtar cebimde" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen... ENGÜR KALENDER'İ EVE KİLİTLEDİ Mİ, AÇIKLADI!

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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