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GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

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Dün akşam düzenlenen GQ Men of the Year 2023 ödül törenine katılan Burak Özçivit, teşekkür konuşmasında Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti. Oyuncunun "İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum" sözleri alkış topladı.

GQ Men of the Year 2023 ödül töreni, dün akşam İstanbul'da muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin akın ettiği gece eşi Fahriye Evcen ile katılan Burak Özçivit, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada Gazze'deki katliama tepki gösterdi.

"ÇODUKLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜNYAYI KABUL ETMİYORUM"

Gecede 10. Yıl Özel İkon ödülünü alan 2 çocuk babası Burak Özçivit, teşekkür konuşmasında "Herkese ve en başta eşime teşekkür ediyorum. Benim için çok özel. Ben kendi adıma, iki evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde ben hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum" ifadelerini kullandı. Özçivit'in törene damga vuran sözleri alkış toplarken Fahriye Evcen de eşini gözleri dolarak izledi.

GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Burak Özçivit Magazin Haberler

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