Gönül Dağı... RAMAZAN'IN YENİ İŞİ NE OLACAK?
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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de 82. bölümüyle ekrana geliyor.
Gönül Dağı'nın 82. bölümünde neler olacak:
Annesinin hastalığını öğrenen Taner, bir karar vermek zorundadır. Taner'i bekleyen zor karar nedir?
Asuman ve Ramazan arasında gerilim devam ederken, Ramazan bir işte çalışmaya başlar. Ramazan'ın yeni işi ne olacaktır?
Erkan mektup olayı yüzünden soruşturma geçirecektir. Disiplin soruşturması günü yaklaşırken Erkan, karamsarlığa düşer.
Selma Öğretmen, Erkan'ın masumluğunu ispatlayabilecek midir?
Muammer ve Hüseyin altınların kendilerinde olduğunun anlaşılacak olmasından korkarlar.
Ne yapacaklarını düşünürken akıllarına kasabalılara bir oyun oynamak düşer. İkilinin planı nedir?
Kaynak: Magazinkolik / Magazin