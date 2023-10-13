Gönül Dağı 109. bölümü ile 14 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...

Gönül Dağı... RAMAZAN'IN ASUMAN'A SÜRPRİZİ NE?

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı'nda bu hafta neler olacak:

Taner duygularının farkına varır ancak Zafer ve ailesi Selma'yı istemeye gelecektir. İsteme sırasında neler yaşanacaktır?

Asuman müziği bırakmaya karar verir. Ramazan'ın gönlü buna razı olmaz. Ramazan'ın Asuman'a sürprizi nedir?

Ailesi Veysel'e destek olurken Yusuf okulda çocukların babasıyla dalga geçmesiyle bir karar verir. Veysel, oğlunu dövmeye çalışan adama ne yapacaktır?

Erkan ve Yeşim tamirhanede kilitli kalmıştır. Erkan, Yeşim'le ilgili ne öğrenecektir?

Mihriban'ın riskli doğumu başlamıştır. Mihriban'ı hastaneye kim yetiştirecektir?