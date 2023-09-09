Gönül Dağı'nın dördüncü sezonu başlıyor

Gedelli Kasabası'nda geçen dizi Gönül Dağı'nın dördüncü sezonu sekiz yıl sonrasında başlıyor. Yeni oyuncuların katılımıyla izleyenlere keyifli saatler yaşatacak olan dizi, büyük beğeni toplayacak.

Gedelli Kasabası'nda sekiz yıl sonra…

Dizinin dördüncü sezonuna sekiz yıl sonrasından giriyoruz. Amcaoğullarının okul çağına gelmiş çocuklarının renkli maceraları, yeni sezonda izleyenlere keyifli saatler yaşatacak.

Gönül Dağı, yeni oyuncuları, usta sanatçı kadrosu, izleyenleri derinden etkileyen samimi, içten senaryosuyla bu sezonda da yine büyük beğeni toplayacak, başarı grafiğini yükseltecek.

Gönül Dağı ailesine yeni katılan oyuncular…

Gönül Dağı'nın dördüncü sezonuna sekiz yeni oyuncu katılıyor. Taner'in oğlu Ali'yi Kaan Şençubukçu, Ramazan ve Asuman'ın oğlu Ramazan Mete'yi Ataberk Tufan, Veysel ve Cemile'nin oğlu Yusuf'u Ömer Batu Dağlı, Veysel ve Cemile'nin kızı Yağmur'u Bade Irazlı, Erkan'ı Burak Can canlandıracak. Diziye ayrıca Sude Zülal Güler Yeşim, Öge Sözbaş Filiz, Süeda Çil ise Adile karakteriyle dahil olacak.

Gönül Dağı'nın yüz dördüncü bölümünde neler olacak:

Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen Gedelli Kasabası yine bildiğimiz gibidir… Amcaoğulları işleri büyütmüş hayallerindeki Bilişim Vadisi'ni kurmuştur.

Roket çalışmaları için izin almakla uğraşan TVR, beklemedikleri bir tehlike ile karşılaşırlar. Roketin düşmesi nasıl engellenecektir?

Amcaoğullarının çocukları okula başlayacaktır. Okulun ilk günü neler olacaktır?

Selma Öğretmen, yıllardır verdiği sözü tutmuştur. Ali'den gelen haberle Selma kendisini beklemediği bir durum içinde bulur. Ali ne yapacaktır?