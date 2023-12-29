Gönül Dağı'nın 120. bölümünde neler olacak:

Gedelli kasabası sakinleri tuvaletlerin tıkanmasıyla ne yapacaklarını şaşırır. Belediye ekipleri sorunu çözmeye çalışırlar ancak tıkanıklığın kaynağını bir türlü bulamazlar.

Münir Başkan, amcaoğullarından yardım ister. Amcaoğulları sorunun kaynağını bulurlar. Bir daha bu olayın tekrarlanmaması için Taner ne icat edecektir?

Selma'nın öğrencileri hastalanır. Selma kasabada olan salgın dolayısıyla olduğunu düşünür. Tahlil sonuçlarında öğrencilerin beklenmedik bir sebepten dolayı hastalandıklarını öğrenir. Selma'nın öğretmenlik mesleği nasıl tehlikeye girecektir?

Erkan, Filiz'e bıraktığı mektubun ardından ortadan kaybolur. Sefer ve Filiz her yerde Erkan'ı ararlar. Erkan'ı bulabilecekler midir?