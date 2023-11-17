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Gönül Dağı'nın 114. bölümünde neler olacak?

Taner, Selma ile ilgili ilişkilerini etkileyecek bir karar verir. Taner cesaretini toplayabilecek midir? Taner ve Ramazan, Veysel için bir icat yapmaya karar verirler. Amcaoğulları ne yapacaktır? Asuman, Ramazan'ın kitabını yarışmaya yollar. Yarışmaya gitmek için yola koyulan ekibin başına aksilikler gelir. Yarışma nasıl sonuçlanacaktır? Rıfat ayağı için tedaviye başlayacaktır. Rıfat tekrar eskisi gibi olacak mıdır?