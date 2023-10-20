Taner, Selma'nın cevabını merak ederken kendisiyle ilgili bir şeyi fark eder. Veysel babasının ısrarına rağmen çalışmakta kararlıdır. Roket yatırımı için TVR Havacılık'a heyet gelecektir. Amcaoğulları roketi nasıl bulacaktır? Ramazan, Asuman için hayal ettiği Saz Evi'ni başka birisi kiralamıştır. Erkan, Yeşim'in kalbini kazanmak için Filiz'den yardım ister.

Gönül Dağı'nın 110. bölümünde neler olacak:

Taner, Selma'nın cevabını merak ederken kendisiyle ilgili bir şeyi fark eder. Taner ne yapacaktır?

Veysel babasının ısrarına rağmen çalışmakta kararlıdır. Yusuf'un gizlice çalıştığını gören ikili ne yapacaktır?

Roket yatırımı için TVR Havacılık'a heyet gelecektir. Amcaoğulları her şeyin hazır olduğunu zannederken roketin olmadığını fark eder. Amcaoğulları roketi nasıl bulacaktır?

Ramazan, Asuman için hayal ettiği Saz Evi'ni başka birisi kiralamıştır. Ramazan bu sorunu nasıl çözecektir?

Erkan, Yeşim'in kalbini kazanmak için Filiz'den yardım ister. Filiz, Erkan'a nasıl yardım edecektir?