Veysel'in tahlil sonuçları iyi çıkmaz ve herkes endişelenir. Muammer, Taner'i affedebilmek için bir şart sunar. Erkan ve Yeşim'in magazinde aşk haberi çıkar.

Gönül Dağı'nın 107. bölümünde neler olacak:

Veysel'in uyanmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Ancak tahlil sonuçları iyi çıkmamıştır. Acı haberi duyan Veysel'in tepkisi ne olacaktır?

Muammer, Taner'i affedebilmek için bir şart sunar. Taner bir yandan soruşturma için ifade verirken bir yandan amcasının öfkesiyle karşılaşır. Amcaoğulları, Veysel'i hayata döndürmek için ne yapacaktır?

Erkan ve Yeşim'in magazinde aşk haberi çıkar. Erkan yanlış anlaşılmayı nasıl düzeltecektir?