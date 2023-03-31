Gönül Dağı... MANTAR ARARKEN TANER'İN BAŞINA NE GELİYOR?
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Gönül Dağı’nın 91.bölümü, 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...
Gönül Dağı'nın 91. bölümünde neler olacak:
Tarım arazilerinin böceklerin istilasına uğramasıyla kasaba halkı zor durumda kalır.
Amcaoğulları ve kasabalılar mantar aramaya başlarlar. Arama sırasında Taner'in başına ne gelecektir?
Asuman ve Münir arasında gerginlik devam eder. Gazeteden okuduğu haberle şaşıran Münir ne yapacaktır?
Dişçi Musa'nın huzurevine yerleşmesiyle üzülen Cemile, hastaneye kaldırılır. Cemile'nin hastalığı nedir?
Selami ve Keriman'a beklenmedik ziyaretçiler gelir. Gelen kişiler kimdir?
Kaynak: Magazinkolik / Magazin