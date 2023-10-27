Gönül Dağı... GEDELLİ'DE CUMHURİYETİN 100. YIL KUTLAMALARI!

Gönül Dağı'nın 119. bölümünde neler olacak:

Taner ve Selma, bir süre herkesten sevgili olduklarını saklamaya karar verirler. Kasaba bu ilişkiyi nasıl öğrenecektir?

Kasabada elektrik kesintisi olur. Amcaoğulları bu soruna çözüm ararlar. Veysel bu sıkıntıyı nasıl çözecektir?

Yeşim, setteki çalışanlarla Erkan ve Filiz'i savunduğu için kavga eder. Yeşim'in kariyeri nasıl etkilenecektir?

Kasabada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapılacaktır. Okulda gösteri hazırlayan Gülsüm Öğretmen, beklemediği bir şeyle karşılaşır. Tören sırasında neler yaşanacaktır?