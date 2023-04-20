Gönül Dağı... BAYRAMDA SÜRPRİZ ZİYARETÇİ!

Gönül Dağı'nın 94. bölümünde neler olacak:

Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir?

Selma ve Gülsüm, Taner hakkında konuşur. Gülsüm'ün tepkisi ne olacaktır?

Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir?

Fazıl, Selma'yı bayramda mutlu etmek için birisini evine getirecektir. Ziyaretçileri kimdir?

GÖNÜL DAĞI AİLESİNE, ULAŞ İNAN TORUN KATILDI

Sevilen Oyuncu Dizide, Doktor Kenan'ın Üvey Kardeşi Barış Karakterini Canlandıracak…

TRT 1 ekranlarına geldiği ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran, ailelerin buluşma noktası olan Gönül Dağı kadrosuna ünlü bir sanatçı daha katıldı.

Ulaş İnan Torun'u, dizinin 22 Nisan Cumartesi ekrana gelecek 94. Bölümünde Doktor Kenan'ın üvey kardeşi "Barış" karakteriyle izleyeceğiz.

Ekranlara "Beyaz Gelincik" dizisindeki "Zeki" karakteriyle merhaba diyen ve ardından birçok sinema filminde başrol oynayan Ulaş İnan Torun, uzun yıllar ara verdiği televizyona, Gönül Dağı gibi başarılı bir yapımla dönüş yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi.