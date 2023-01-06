Güzel Günler... "SELMA'NIN KOLYESİ NEREDE?"

Prens Harry... 'GELECEKTE DE KRALİYETDEKİ GÖREVLERİME DÖNMEYECEĞİM!' Gönül Dağı... AMCAOĞULLARI'NDAN YENİ İCAT! Magazin Haberleri TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı,7 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de 81. bölümüyle ekrana geliyor. Gönül Dağı'nın seksen birinci bölümünde neler olacak: Amcaoğulları isabetli bir yatırım yapabilmek için kasabalıların ihtiyaçlarını öğrenmeye karar verirler. Kasabada Ar-Ge yapmaya başlayan amcaoğulları aldıkları geri dönüşlerle halkın muzdarip olduğu bir konuda icat geliştirirler. Amcaoğulları buldukları icadın reklamını yapıp abonelik almaya başlar. Taner, Halime'nin artan evlilik baskısından bunalır. Ablası Zahide'nin de annesiyle aynı düşündüğünü öğrenen Taner, bu baskıdan kurtulabilmek için oğlunu alarak evden ayrılır. Taner nereye gidecektir? Muammer ve Hüseyin, kasada buldukları altınları herkesten gizlerken, birbirlerine de güvenmezler. Hüseyin ve Muammer'in ayrılmaz ikili gibi birlikte kalmaları Döndü'nün dikkatini çeker. Kenan, Muammer'e yardım edebilmek için babasını bir yere götürür. Muammer gittiği yerde Veysel ile olan sorunlarını çözebilecek midir? Ciritçi tek başına bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında sorularına cevap arar. Ciritçi, döndüğünde Divane ile yüzleşebilecek midir? Ramazan'ın girdiği işlerde tutunamaması Asuman'ı endişelendirmeye başlar. Asuman'ın Ramazan'dan gizli yaptığı bir şey ortaya çıkar. Hacer, oğlunun kulübede kendinden ayrı yaşamasından rahatsızdır. Rıfat ile tekrar konuşan ve evine döndürmeye çalışan Hacer, başarılı olamayınca ikiliyi zor durumda bırakır. Erkan, Şirin'e kendi adıyla yazılan mektupla neye uğradığını şaşırır. Disiplin suçuyla karşı karşıya kalan Erkan ne yapacaktır? Taner, annesi Halime'nin evlenmesi konusunda baskı yapmasının sebebini öğrenecek midir? Kaynak: Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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