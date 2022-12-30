Gönül Dağı... ALİ'NİN SÜNNET DÜĞÜNÜNDE HANGİ SÜRPRİZLER YAŞANACAK?

Gönül Dağı'nın 80. bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları dedelerinden kalan arabayı yeni bir sayfa açmak için kullanmaya karar verirler.

TVR Havacılık'ta yeni bir dönem başlayacaktır. Amcaoğulları yeni sayfa açmanın zorluklarının yanında umutlarını da taşır.

Muammer'in, Veysel ile olan geçmişlerinden dolayı içi içini yemeye başlar.

Muammer, oğluyla aralarını düzeltebilmek için bir adım atsa da engellerle karşılaşır.

Bu arada Rıfat ve Mihriban'ın, kasabada ev tutabilmek için paraya ihtiyaçları vardır.

Veresiye defteri kabarık olan kasabalılardan borçlarını nasıl alacaklarını düşünürler.

Dedelerden kalan arabayı bulunca hazine bulma ümitleri artan Hüseyin ise hummalı bir kazı işine başlar.

Hüseyin kazı sırasında bir kasa bulur. Kasanın içinden ne çıkacaktır?

Öte yandan Halime, Taner'i evlendirebilmek için bir takım teşebbüslerde bulunur. Taner'in tepkisi nasıl olacaktır?

Amcaoğulları okulun laboratuvarı için kuruluma başlar. Laboratuvar kurulumunda amcaoğulları ve Selma Öğretmen arasında bir yanlış anlaşılma olur.

Kaya Ailesi Halime'nin ısrarıyla Ali'nin sünnet düğününü yapmaya karar verir.

Kasabalıların çocuklarıyla birlikte toplu bir sünnet merasimi yapılmaya karar verilir.

Sünnet merasimine İsmail Altunsaray konuk olacaktır. Veysel ve Ramazan, yeğenleri Ali'nin kirvesi olabilmek için yarışa başlar.

Ali'nin kirvesi kim olacaktır? Kasabalıların çocukları ve Garip, sünnet günü ortalığı birbirine katarlar.

Amcaoğulları sünnetten kaçan çocukları bulabilecek midir?