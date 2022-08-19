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Göksel, 30 Ağustosta İzmit'te konser verecek

Göksel, 30 Ağustosta İzmit'te konser verecek

Ünlü şarkıcı Göksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmit'te konser verecek.

Ünlü şarkıcı Göksel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İzmit'te konser verecek.

İzmit Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı birbirinden farklı etkinliklerle kutlayacak. 28 Ağustos'ta başlayacak programların finali 30 Ağustos'ta saat 20.30'da İzmit Kent Meydanında ünlü şarkıcı Göksel'in gerçekleştirileceği Büyük Taarruz ve Büyük Zaferin 100. Yıldönümü Konseriyle olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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