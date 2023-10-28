Gökhan Türkmen'in avukatı açıklama yaptı

Gökhan Türkmen'in avukatı söz konusu suçlamaların ardından şu açıklamayı yaptı;

Basında bugün yer alan haberlerde, müvekkil Gökhan Türkmen'in, İzmir depreminde 65 saat sonra enkazdan kurtarılarak depremin simge isimlerinden biri olan Elif Perinçek isimli çocuğun görüntülerini beste ve konser tanıtımlarında kullandığı yönünde ASILSIZ iddialara yer verilmiştir.

Hayatla bağlarını koparmayan, doğayla bir arada yaşamaya özen gösteren, insanın verdiği zorlu mücadeleleri şarkıları aracılığı ile aktaran müvekkil Gökhan Türkmen, bir baba olarak bu kez de Elif'te derinlerde yaşadıklarını melodiler vasıtasıyla aktarmış;

2023 Nisan ayında, bestesi kendisine ait, enstrümantal bir eser yayınlamıştır. Müvekkil eserini yayınlarken, 65. saatte İzmir depremi sonrası kurtarılarak hayata tutunan Elif'in hikayesinden "ilham aldığını" belirtmiştir.

Söz konusu bestenin basın bülteninde, esin kaynağının belirtilmesi dışında Elif'in görseli, soyadı, şahsi hiçbir bilgisi paylaşılmamış; klipte, konserde veya başkaca hiçbir mecrada, müvekkil tarafından Elif'e dair hiçbir kişisel veri ya da fotoğraf servis edilmemiştir.

Bununlar beraber, müvekkil tarafından bu bestenin tüm gelirinin, müvekkilin diğer sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi Ege Orman Vakfı ile yürütülen orman projelerine aktarılacağı belirtilmiştir

Bestenin yayını sonrasında müvekkile ulaşarak, söz konusu çocuğun ailesi tarafından kurulan vakfa nakdi yardım yapmak, konser gelirini vakfa bağışlamak ve çocukla basın önüne çıkmak şeklindeki talepler, müvekkilin planlanmış sosyal sorumluluk süreç ve anlayışına uygun olmadığından kabul edilmemiştir.

Bahsi geçen ısrarlı taleplerin reddi sonrasında, bugün, müvekkilin, Elif'in izinsiz fotoğraflarını kullandığı yönünde asılsız suçlamalar içeren haberler yapıldığı görülmüş; fotoğraf kullanımından dolayı ailenin üzüntü içinde olduğu bilgisine yer verilen bu haberlerde Elif'in adına ve görsellerine yer verilmiş olması hayretle karşılanmıştır.

Belirtmek isteriz ki, söz konusu iddialarla ilgili başlatılmış yasal bir sürece dair müvekkile yapılmış herhangi bir tebligat bulunmamakla beraber, söz konusu çocuğun ismine, fotoğrafına veya herhangi bir kişisel verisine hiçbir mecrada yer vermeyen müvekkil aleyhinde ASILSIZ haber yapan her türlü kişi ve mecraya karşı müvekkilin yasal hakları saklıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Gökhan TÜRKMEN ve GTR MÜZİK Vekili

Av. Eda SALMAN