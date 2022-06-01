Gökhan Sayhan'dan Yeni Single: Duydum - Haberler

Gökhan Sayhan, müziğin ortaya çıkış sürecinde aktif rol almayı tercih ediyor. Duydum'un söz ve müziği de bu sebeple Gökhan Sayhan imzası taşıyor. Yaşanmışlıkların, pişmanlıkların hissettirdiklerini söz ve müziğinde taşıyan şarkı, dillere dolanmaya aday bir nakaratı da içinde barındırıyor.

Yeni single, şarkının duygusunu daha net aktaran bir de klip ile taçlandı. Duydum, 3 Haziran'da tüm müzikseverler için dijital platformlarda yerini alacak.

Snob Magazin / Magazin