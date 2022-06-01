Gökhan Sayhan'dan Yeni Single: Duydum - Haberler

Gökhan Sayhan'dan Yeni Single: Duydum
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Profesyonel müzik hayatına 2000 yılında başlayan Gökhan Sayhan, çıkardığı yeni single ile müzik kariyerine güçlü bir dönüş yapıyor. Daha önce Giderim Dönmem, Aşk Hep Var ve Rengin Mevsimin Adı başta olmak üzere birçok şarkıya imza atan sanatçı, bu kez "Duydum" isimli single'ı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Gökhan Sayhan, müziğin ortaya çıkış sürecinde aktif rol almayı tercih ediyor. Duydum'un söz ve müziği de bu sebeple Gökhan Sayhan imzası taşıyor. Yaşanmışlıkların, pişmanlıkların hissettirdiklerini söz ve müziğinde taşıyan şarkı, dillere dolanmaya aday bir nakaratı da içinde barındırıyor.
Yeni single, şarkının duygusunu daha net aktaran bir de klip ile taçlandı. Duydum, 3 Haziran'da tüm müzikseverler için dijital platformlarda yerini alacak.
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